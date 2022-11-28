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Оля Полякова стала брюнеткою та приголомшила виконанням традиційного грузинського танцю

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
970
Час на прочитання
1 хв
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Оля Полякова стала брюнеткою та приголомшила виконанням традиційного грузинського танцю

Оля Полякова

Співачка продовжує участь у танцювальному проєкті у Грузії.

Українська артистка Оля Полякова перевтілилася в палку брюнетку на паркеті грузинського шоу "Танці з зірками".

Співачка разом зі своїм партнером, українським танцюристом Максом Єжовим, перевтілилися у справжню грузинську пару та виконали народний танець "Картулi".

До прямого ефіру у своїх сторіз Полякова розповіла, що над підготовкою номера вони з партнером працювали разом із відомим національним балетом Грузії Сухішвілі.

Співачка зізналася, що намагалася якнайкраще впоратися із виступом, аби таким чином висловити подяку грузинському народові за підтримку України.

Старання Полякової і Єжова не могли не помітити судді проєкту. За своє виконання традиційного танцю Оля та Макс отримали найвищу оцінку - 24 бали. Пара отримала безліч компліментів від журі, а також від Ніно Сухішвілі, яка є онучкою засновника ансамблю.

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Дата публікації
Перегляди
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