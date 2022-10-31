Оля Полякова стала учасницею "Танців з зірками" у Грузії: хто буде партнером співачки

Українська співачка Оля Полякова стала учасницею грузинського проєкту "Танці з зірками".

Радісною новиною виконавиця поділилася із шанувальниками в Instagram та зізналася, що вже три тижні намагається відточити танцювальні навички на паркеті.

"Друзі, нарешті я можу поділитися з вами чудовою новиною. Вже третій тиждень поспіль я готуюся в залі до непритомності, аби знову вийти на паркет як інтернаціональний учасник грузинських "Танців з зірками". Неймовірні відчуття", - розповіла Оля.

Оля Полякова та Макс Єжов / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Партнером Олі на проєкті став український хореограф та учасник балету співачки Макс Єжов. В українській версії шоу він виходив на паркет у парі з Лесею Нікітюк. Хоча до цього ходили чутки, що запалювати шоу зі співачкою буде Іраклі Макацарія.

Свій перший виступ, який відбудеться 31 жовтня, Полякова вирішила присвятити благодійному проєкту "Незламні", аби якомога більше людей в іншій країні змогли побачити волонтерську роботу українців.

"Також хочу подякувати грузинському народові за гостинність та організаторам шоу за можливість бути почутою! Побачимось на паркеті", - написала співачка.

Нагадаємо, про участь Олі Полякової у грузинському шоу "Танці із зірками" стало відомо за декілька днів до першого ефіру. Про це журналістам сайту ТСН.ua повідомили власні джерела.

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