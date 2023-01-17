Оля Полякова святкує день народження: співачка попросила фанів про особливий подарунок

Сьогодні, 17 січня, свій день народження святкує королева української естради, співачка Оля Полякова.

З нагоди свята виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram світлинами у вишуканій червоній сукні, розшитій блискучим камінням та стразами. У день свого 44-річчя Полякова розповіла, як змінилася за цей рік.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Сьогодні день нового року мого життя! Останній рік змінив мене, як і всіх: розчавив, приголомшив бідами, розбив, вигнав з дому, забрав плани й здобуття, відсіяв безліч людей з мого життя, забрав віру… А разом з тим приголомшив людяністю, відданістю, хоробрістю, незламністю, співчуттям. Познайомив з новими прекрасними людьми, зробив сильнішою, глибшою, дорослішою, а головне — подарував віру в те, що обов’язково "Все Буде Добре, Оля", - поділилася виконавиця.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля звернулася до прихильників та друзів з особливим проханням. У свій день народження співачка попросила не дарувати їй подарунки, а зробити донат у проєкт "Дитинство без війни" на допомогу дітям-сиротам.

"Якщо хочете мене поздоровити особисто і зробити подарунок - задонатьте дітям сиротам! Дякую вам велике!", - попросила співачка.

Нагадаємо, днями Оля Полякова разом із підопічними благодійного проєкту довела до сліз Машу Єфросиніну.

Читайте також: