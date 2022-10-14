Оля Полякова та Артем Пивоваров зійшлися у батлі на знання українських лайливих слів

Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова показала новий випуск свого патріотичного Instagram‑шоу "Знай нашу".

Цього разу гостем шоу став колега Полякової, співак Артем Пивоваров. Як раніше просили прихильники, цей випуск, зокрема, був присвячений українській лайці.

Як зазначила викладачка української мови Ксенія Тараненко, яка в шоу виступає рефері, існують чудові милозвучні українські лайки, якими ми сваримося споконвіку.

Так, викладачка запропонувала Олі та Артему певні слова, з якими вони мали вигадати лайку. Полякова вигадувала фрази зі словом "качка": "качку тобі в печінку", "качка б тебе копнула", "нехай тебе качка копне".

А от Артем Пивоваров складав лайку зі словом "свиняче": "ах ти, свиняче свинособаче рило". Поляковій наступним дісталося слово "чорти": "щоб тебе чорти забрали". Виявляється, лайку можна скласти й зі словами "один зуб", "патли".

Також артистам довелося тричі повторити скоромовки та чистомовки, які задала Тараненко. Зокрема "летіла лелека, заклеклотіла до лелеченят", та "підстрибує по стерні рідня: перепел, перепілка, перепелиня".

Нагадаємо, раніше Оля Полякова з донькою поборолися із Володимиром Дантесом у знанні української мови. Артистка продовжує вдосконалювати свою українську разом із колегами за сценою.

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