Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Оля Полякова та Даша Астаф'єва влаштували мовний батл у прямому ефірі: хто краще знає українську

Оля Полякова та Даша Астаф'єва влаштували мовний батл у прямому ефірі: хто краще знає українську

Дата публікації
Перегляди
290
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Оля Полякова та Даша Астаф'єва влаштували мовний батл у прямому ефірі: хто краще знає українську

Оля Полякова та Даша Астаф'єва

Співачка і тренерка "Голосу країни" Оля Полякова вигадала цікавий спосіб, як покращувати свою українську мову.

Так, Оля Полякова вигадала нове Instagram-шоу "Знай нашу", у якому кидає виклик зіркам і запрошує їх на мовний батл з української.

Все це відбувається раз на тиждень у прямому ефірі, а судитиме учасників викладачка української мови: "Кожного ефіру будуть різні раунди, де вчителька перевірить знання лексики, фонетики, семантики, культури та спорту, аби допомогти всім українцям вичавити з себе "кровосісів" та "новорічні йолки", - розповіла Полякова.

І першою гостею її шоу стала акторка, співачка та модель Даша Астаф'єва. У шоу викладачка запитувала у знаменитостей, як перекласти українською те чи інше слово, цитувала пісні колег співачок і разом з ними вишукувала суржик.

"Ми розпочали вчити українську - весело, голосно і всі разом! Сьогодні зійшлася на мовному рингу з Дашею Астаф'євою, де ми вкотре довели, що українки не лише найрозумніші, найвеселіші, але й найгарніші, боже, я в цьому впевнена! Досить боятися говорити українською! Розминайте язики та приєднуйтеся, будемо вчити нашу, рідну, відтепер щотижня", - сказала Полякова.

Як відомо, на початку липня Маша Єфросиніна та Оля Полякова в новому випуску проєкту "Дорослі дівчата" заявили, що не можуть вести своє шоу українською мовою, адже їм легше робити це російською. На ці висловлювання знаменитостей зі шквалом критики відреагували їхні зіркові колеги, а також прихильники – знаменитості потрапили у мовний скандал.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
290
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація