Оля Полякова у бікіні показала пишні форми після того, як погладшала на 8 кіло

Зірка незадоволена своєю фізичною формою.
Українська співачка Оля Полякова поділилася новими кадрами у бікіні після того, як зізналася, що погладшала на 8 кілограмів.
У своєму Instagram співачка розповіла про проблемні зони, які у неї виникли внаслідок стрімкого набору ваги за декілька тижнів. До того ж зірка постала у блакитному купальнику. Тому прихильники мали змогу детально розглянути тіло зірки.
Зокрема, артистка поскаржилася на талію, яка зараз дуже змінилася. За словами Полякової, тішити її можуть лише нові округлі сідниці.
"Бачте, талія заплила трішки. Великі, дуже гарні сідниці", – розповіла артистка.
Також зірка додала, що більшості її нові форми можуть бути до вподоби, проте для неї ж кілограми, які з'явилися внаслідок переїдання, є зайвими.
"Розумію, що для багатьох така форма є бажаною. Для мене це дуже багато", – відверто поділилася Полякова.
Нагадаємо, днями українська співачка Оля Полякова здивувала новиною про те, що за нетривалий період погладшала на 8 кілограм. У розмові з прихильниками співачка назвала серйозну причину такого стрибка ваги.
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