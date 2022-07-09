Оля Полякова у білосніжній сукні з пір'ям виступила перед бійцями ЗСУ на тлі танку

Так, Оля Полякова вирушила до однієї з військових частин, де виступила перед бійцями ЗСУ.

Відповідним відео з концерту артистка поділилася у Instagram. Для виступу Полякова обрала білосніжну сукню, яка складається з пір'я. Судячи з відео, разом з зіркою виступав ще й балет, який також був у вбраннях білого кольору.

Зазначимо, що виступали артисти на вулиці на тлі танку, на якому зверху розмістилися наші бійці, аби краще побачити концерт виконавиці.

"Це був дуже хвилюючий концерт! Відчуваю вдячність і віру в наших воїнів ЗСУ, і віру в скору перемогу! Дякуємо вам наші рідні! Все буде Україна!" – підписала відео Полякова.

Для перегляду відео гортайте праворуч

Своєю чергою, фоловери сторінки Полякової подякували їй, що вона підтримує бійців: "Дякуємо, що ви це робите!", "Це круто, що ви підтримуєте наших військових!", "Олю-респект! Енергія, талант, трудяга, патріотка, красуня!".

Як відомо, з початком війни в Україні Оля Полякова разом з двома доньками виїхала за кордон. Артистка перебувала у Франції, де їй надала притулок відома російська блогерка з українським корінням Ніка Білоцерківська. Потім Полякова гастролювала з благодійними концертами Європою, а декілька днів тому повернулася до України і вже встигла дати концерт у київському метрополітені на станції "Майдан Незалежності".

Читайте також: