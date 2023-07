Оля Полякова у блискучих обладунках з мечем в руках очолила українську колону на ЛГБТ-марші у Лондоні

Співачка Оля Полякова приголомшила своєю появою на щорічному Марші гордості у Лондоні.

Виконавиця очолила українську колону під час святкової ходи вулицями міста та підтримала усіх представників української спільноти ЛГБТ+. Кадрами з заходу Полякова поділилася у своїх Instagram-stories.

Оля Полякова на Pride in London / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на Pride in London / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка з'явилася на марші у войовничому образі з мечем у руках. Спеціально для Олі дизайнери розробили блискучі обладунки у золотих та блакитних відтінках, а на грудях у співачки красувався герб України. Образ зірки доповнила розкішна корона на голові, а також золотий плащ.

Оля Полякова на Pride in London / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на Pride in London / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дівчата з шоубалету Полякової теж були одягнуті під стать артистки - для них були розроблені костюми з крилами у кольорах веселки, яка є символом ЛГБТ спільноти.

Оля Полякова на Pride in London / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Боротьба за свободу і цінність кожного українця - це те, за що наша країна щодня виборює право у двобої з рашистським злом. Війна не обирає, якої ти статі, сексуальної орієнтації або який у тебе колір очей. На передовій перемогу здобувають також військові ЛГБТІК+, права яких досі не врегульовані законодавчо в питаннях узаконення відносин, піклування про партнера, їх спільне майно, дітей…Захистити законно незахищених від атак і цькування, від злочинів на ґрунті ненависті - це той шлях цивілізованої країни, який ми ще маємо пройти. Україна вже відчутно різниться від держави-агресора, де ідеологія країни є людиноненависницькою до своїх же співгромадян, де права людини - фікція. Україна - це вже частина прогресивного світу, незалежно від того, як швидко ми виграємо цю війну", - раніше розповідала про свою участь у шоу Полякова.

Оля Полякова на Pride in London / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Цього року українська делегація на марші вийшла під лозунгом "Give us wings to protect our rainbow" ("Дайте нам крила, щоб захистити нашу веселку"), що є перефразованою цитатою президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Лондона - "Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб її захистити".

