Оля Полякова у блискучій обтислій мінісукні запалила на грузинському шоу з хітом "Королева ночі"

Українська співачка Оля Полякова, як відомо, наразі перебуває у Грузії, де бере участь у грузинській версії проєкту "Танці з зірками".

Як раніше ділилася виконавиця, на меті вона має підтримати українців, які тимчасово вимушено поїхали до Грузії. Разом з тим Полякова постійно говорить про повномасштабну війну в Україні і привертає увагу до нашого сьогодення.

Окрім того, Полякова у Грузії не забуває й про творчість. Як розповіла артистка в інтерв'ю ТСН.ua, вона вже встигла записати дует з відомим в Грузії артистом Анрі Джохадзе, і буквально днями побувала на грузинському Night life show.

Там артистка не лише поспілкувалася з ведучим, а й запалила з українськомовною версією свого хіта "Королева ночі". Зробила це Оля ефектно, з'явившись перед глядачами у розкішній блискучій обтислій мінісукні.

Присутні у залі глядачі активно підтанцьовували та аплодували українській зірці, даючи зрозуміти, що виступ їм дуже сподобався.

Ну а так виконання Полякової оцінили її підписники в Instagram, де вона поділилася відео з шоу: "ви наша запальничка", "Це набагато краще, драйвовіше! Чому ви втратили стільки років і часу співаючи тією руцькою, як шедеврально звучить українська", "дуже вдячна вам за переклад на українську мову. Мед для вух, просто супер".

Нагадаємо, під час крайнього ефіру шоу "Танці з зірками" Грузія Оля Полякова з партнером Максом Єжовим продемонструвала пристрасний пасадобль, який станцювала під українську народну пісню "Ой, у лузі червона калина".

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