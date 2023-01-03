Оля Полякова у блискучій сукні з розрізом запалила у дуеті з відомим грузинським виконавцем

Українська співачка Оля Полякова заспівала у запальному дуеті з відомим грузинським виконавцем Анрі Джохадзе.

В ефірі святкової програми "Новий рік з Анрі" на одному з телеканалів у Грузії Полякова і Джохадзе заспівали новий українськомовний хіт співачки "Чарівні очі". До речі, грузинський співак також співав українською.

Відео з виступу співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для виступу Полякова обрала блискучу сріблясту сукню з глибоким декольте та розрізом, який відкрив її довгі ноги. Запис дуету відбувся ще тоді, коли Оля перебувала у Грузії на зніманнях проєкту "Танці з зірками", у якому брала участь з танцюристом Максом Єжовим.

Зазначимо, що прем'єра пісні "Чарівні очі" відбулася напередодні Нового року. В основу треку лягла запланована пісня Полякової з виконавцем Олегом Винником "Длинные ноги", яка мала вийти 8 березня 2022 року.

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