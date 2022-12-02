Оля Полякова у чорній мінісукні з косичками повторила танок Венздей з однойменного серіалу

Артистка не відстає від трендів у Мережі.

Українська співачка Оля Полякова, яка зараз також є учасницею грузинської версії шоу "Танці з зірками", долучилася до трендів у Мережі.

Так, артистка записала коротке відео, у якому спробувала повторити танок Венздей Адамс з однойменного серіалу від Netflіx, який зараз б'є всі можливі рекорди.

Ролик Полякова розмістила у своєму TikTok. У ньому співачка постає з косичками, у чорній мінісукні та відтворює танцювальні рухи головної героїні серіалу "Венздей".

Втім, шанувальники артистки неоднозначно сприйняли такі експерименти кумирки. Одні підтримали зірку: "дуже крутий перехід", "ну просто королева ночі", "закривайте челендж, краще вже не буде".

Проте були й ті, хто додав ложку дьогтю: "Брітні Спірс теж так починала", "ви більше схожі на директорку школи", "Олю, що з тобою зробила "Ліга Сміху".

Нагадаємо, що серіал від Netflix "Венздей" став справжнім хітом і має безліч прихильників. А сюрпризом серіалу став чудернацький танок головної героїні, який точно залишиться надовго у пам'яті. Зараз він став трендом, який чимало фанатів по всьому світі намагаються відтворити.

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