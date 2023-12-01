Оля Полякова у дуеті з донькою заспівала свою нову пісню під час відпочинку в Африці

Українська співачка Оля Полякова замилувала прихильників відео, на якому вона разом з донькою Машею виконує свою нову пісню "Вишні".

Сьогодні, 1 грудня, у співачки відбулася прем'єра пісні "Вишні". Тому Полякова перед вечерею на Занзібарі, вирішила виконати фрагмент нового треку у своєму фотоблогу. Втім, зробила це у дуеті з 18-річною донькою. Наприкінці відео Оля забуває слова власної ж композиції. Це викликало сміх у обох.

Оля Полякова разом зі старшою донькою виконала власний новий хіт

До слова, це останній день в Африці зірки та її доньки. Тому на вечерю вони вирішили вдягтися дуже вишукано. Знаменитість разом з Машею надала перевагу чорним відтінкам одягу. За словами Полякової, її стилістом на вечір стала 18-річна донька. Вона віддала мамі зі свого гардеробу "чоловічий костюм", а сама ж підкреслила свою струнку фігуру сукнею.

Зазначимо, Оля Полякова разом зі старшою донькою вже близько тижня перебуває на африканському курорті. Їхній відпочинок видався насиченим неймовірними пригодами. Зокрема, нещодавно Маша опинилася під крапельницями через серйозний діагноз, який її встановили в Африці.

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