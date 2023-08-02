Оля Полякова у купальнику посвітила пружними сідницями та похизувалася відпочинком в Італії

Українська співачка Оля Полякова показала, як минає її відпустка в Італії.

Виконавиця нещодавно разом з 18-річною донькою Марією полетіла на відпочинок до санаторію, аби попіклуватися про своє здоров'я. В Instagram-stories артистка залюбки ділиться кадрами з відпустки та показує, чим займається.

Зокрема, Оля купається у басейні. Зірка показувала, як у рожевому бікіні занурювалася до води. На кадрах зірка засвітила струнку та підтягнуту фігуру та пружні сідниці.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також Оля разом з Машею ласують вишуканими стравами у ресторані. Однак вони встигають і займатися спортом.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Щойно зробили тренування. Зараз п'ємо смузі. Дуже смачно", - розповіла Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

До речі, під час перельоту загубився багаж виконавиці та її доньки. Тривалий час вони ходили у речах, що видали їм в санаторії. Коли ж багаж нарешті Олі та Маші повернули, то дівчата звернули увагу, що помітно схудли.

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також в Італії Полякова з донькою влаштувала фотосесію. Щоправда, знімками виконавиця пообіцяла поділитися згодом.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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