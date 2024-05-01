Оля Полякова у Лондоні зустрілася з мамою та 12-річною донькою і показала їхні рідкісні фото

Українська співачка Оля Полякова вперше за тривалий час зустрілася з 12-річною донькою та мамою Світланою Іванівною.

Зокрема, рідні люди артистки через повномасштабну війну перебувають у Великій Британії, де Аліса нині також навчається. Оля Полякова у справах приїхала до Європи і, звісно ж, не могла не завітати до Лондона, аби провести час із мамою та молодшою донькою.

"Їду до мами і Аліси", - ділилася з шанувальниками виконавиця.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

У своєму Instagram артистка показала кадри з їхньої зустрічі. Зокрема, Оля Полякова поділилася, як минав їхній сніданок. Співачка наголосила, що проживання з бабусею позитивно вплинуло на Алісу і її харчові звички змінилися. Артистка запримітила, що її молодша донька почала віддавати перевагу більш здоровій їжі.

Мама Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"А що це, вона в тебе почала їсти здорову їжу? Ти їси авокадо, Алісо? Це точно ти? Що з тобою Англія зробила?" – здивовано поцікавилася артистка.

Молодша донька Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно рестораторка Даша Кацуріна ділилася рідкісним фото з мамою. Блогерка також розповіла про особливі стосунки з рідною людиною.

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