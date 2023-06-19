Оля Полякова в обтислому вбранні показала, як намагається скинути зайві кілограми

Співачка Оля Полякова показала, які фізичні вправи допомагають їй тримати себе у гарній формі.

Зірка у сторіз в Instagram зізналася, що останнім часом набрала зайвих для себе чотири кілограми, тому зараз активно тренується, аби скинути їх.

"У мене плюс чотири і виграють від цього мої груди. Трохи є животика, хочу скинути", - поділилася Полякова.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля поділилася кадрами зі свого тренування, яке вона робить вдома самостійно. Так, у чорному обтислому топі та лосинах співачка показала, як качає прес та впевнено стоїть у планці.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Окрім того, Оля займається бігом та намагається слідкувати за своїм харчуванням. Однак, засмучуватися через зайву вагу співачка не поспішає та бачить плюси навіть у цьому.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Читайте також: