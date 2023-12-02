Оля Полякова у рожевому купальнику похизувалася стрункою фігурою в Африці

Артистка поділилася відео, яке зняла її донька.
Українська співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками відео, де постала у рожевому суцільному купальнику.
Артистка у ролику бігає океаном, лежить на піску та позує у океанських хвилях. Як раніше розповідала Полякова, наразі вона зі старшою донькою, 18-річною Марією відпочиває на Занзібарі у Африці, де й було зняте відео. Операторкою цього ролика, до речі виступила, Маша:
"Коли донька – найкращий оператор! А ви заставляєте дітей працювати на вас?" – поцікавилася у підписників Полякова.
Втім, далеко не всі користувачі Instagram зрозуміли такий контент від співачки. Люди розкритикували рішення Полякової ділитися таким відео, коли у країні повномасштабна війна:
- Ну, є у тебе можливість так відпочивати, відпочивай, але навіщо це все викладати в Мережу?
- Нічого особистого, але навіщо оце все виставляти в такий час... Боляче за тих, хто по коліна в багнюці захищає нас
- Відпочивати – це завжди добре. Але викладати свій відпочинок зараз не варто. Бо це дратує людей. Їх можна зрозуміти
- Навіщо дратувати людей в такий важкий час! Зараз усі втомлені та озлоблені! Заробила, - добре! Відпочивай потихеньку і все!
Нагадаємо, раніше своєю фігурою під час відпочинку похизувалася й донька Олі Полякової Марія. Дівчина у купальнику позувала біля пальми.
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