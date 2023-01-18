Оля Полякова у шкіряному комбінезоні показала, як 44-річчя у Лондоні святкувала

Українська співачка Оля Полякова 17 січня відсвяткувала день народження.

Зірці виповнилося 44 роки. Цей день артистка вирішила провести разом зі своїми дітьми, які навчаються у Великій Британії. Тож Полякова вирушила до доньок у Лондон. У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця поділилася відео зі святкування.

Спочатку Полякова показала, як її старша донька, 17-річна Маша разом з менеджером Олі Артемом співають іменинниці Happy birthday. Після цього компанія вирушила до одного з місцевих ресторанів, де зірка продовжила свято у компанії іноземних зірок.

Оля Полякова з донькою Машею / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою Машею / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Так, привітати Полякову прийшли учасник знаменитого поп-гурту Army of Lovers Жан-П'єр Барда, а також знаменитий шведський музичний продюсер Андерс Ханссон, який писав музику для Army of Lovers, Vacuum, Alcazar та багтьох інших відомих гуртів.

Оля Полякова з Жаном-П'єром Барда / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля не стала розсекречувати, чи вона сумістила корисне з приємним – відсвяткувала день народження та обговорила майбутню музичну колаборацію. Або ж це були просто дружні посиденьки.

Нагадаємо, що раніше подруга та співведуча Олі Полякової за проєктом "Дорослі дівчата" Маша Єфросиніна показала її такою, якою її ще ніхто не бачив. Єфросиніна поділилася чесним фото знаменитості.

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