Оля Полякова у відвертій сукні з пікантними розрізами влаштувала запальні танці у новому кліпі

Артистка представила перший кліп за останній рік.

Українська співачка Оля Полякова потішила прихильників новинкою.

Артистка представила яскраву та атмосферну відеороботу на пісню "Танцюю, як в останній раз". У кліпі Полякова постає у доволі відвертому образі. Оля була одягнена у сріблясту сукню з пікантними розрізами, яка підкреслила струнку фігуру знаменитості. Також артистка влаштовувала запальні танці з чуттєвими рухами.

Режисером кліпу виконавиці стали Дмитро Шмурак, який працював над багатьма хітами Полякової, а також фотографка Соня Плакидюк.

Зазначимо, це перша відеоробота виконавиці, яку вона представила за останній рік.

Нагадаємо, саму пісню Оля Полякова запрем'єрила ще в середині лютого. Як говорила артистка, трек "Танцюю, як в останній раз" став для неї маніфестом сильної жінки.

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