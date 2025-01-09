Оля Полякова в бікіні приголомшила стрункою фігурою без фотошопу і фільтрів

Українська співачка Оля Полякова спричинила фурор у Мережі фото в бікіні, на якому продемонструвала свою струнку та підтягнуту фігуру.

Виконавиця опублікувала кадр, на якому постала в рожевому купальнику, окулярах та з розпущеним волоссям. На знімку артистка позувала вдома біля дверей. Співачка демонструвала свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру. Як зазначила Оля Полякова, на фото вона не використовувала ані фотошопу, ані фільтрів. Таких неймовірних результатів знаменитості вдалося досягнути завдяки спорту.

"Ані фотошопу, ані фільтрів! Спорт!" – коротко зазначила артистка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фотографувала Олю Полякову її подруга – ведуча Маша Єфросиніна. Цілком можливо, що вони разом відвідували баню. До речі, Єфросиніна вже оцінила фото співачки. Ведуча зазначила, що Полякова має просто неймовірний вигляд.

"Коли знімає подружка, яка не заздрить", - висловилась про вдалі кадри Оля Полякова.

Нагадаємо, нещодавно кохана співака Володимира Дантеса тішила пікантним контентом. Бізнесвумен Даша Кацуріна спричинила фурор у Мережі своїм фото в самих лише колготках та чорній кофтинці.

Читайте також: