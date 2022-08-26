Оля Полякова в образі мавки представила потужний дует з Артемом Пивоваровим на вірш Лесі Українки

Українські співаки Оля Полякова та Артем Пивоваров у межах культурного проєкту артиста "Твої вірші, мої ноти" випустили спільну роботу "Тішся" на вірш Лесі Українки.

Співак Артем Пивоваров продовжує долучати українських виконавців до свого авторського культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти".

Його Пивоваров створив задля популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики. Так, вже був дует з Надею Дорофєєвою та Златою Огнєвіч.

Цього разу Артем Пивоваров представив потужний дует з тренеркою "Голосу країни-12" Олею Поляковою. Вони записали спільну пісню на вірш легендарної поетеси Лесі Українки.

Артем Пивоваров

"Леся Українка зробила великий внесок у розвиток культури, сприяла формуванню важливих ментальних рис українців. Тож я не міг оминути увагою цю видатну постать в проєкті "Твої вірші, мої ноти". Її творчість несе у собі національну ідею, зокрема нагадує про цінність волі та сили духу. Зараз ми транслюємо цю ідею на весь світ. Як би важко не було, не припиняємо мріяти, не обмежуючи політ своїх думок. І цю внутрішню свободу ми маємо зберегти та передати наступним поколінням", - прокоментував Пивоваров.

Свої частини візуалізації артисти знімали окремо: Артем - в горах Словенії, Оля - на Дніпрі в Україні. У відео Полякова постала у незвичному, ніжному та чуттєвому образі.

Оля Полякова

"З приходом війни наші діти налякані, назавжди травмовані, ми окутані страхом за їхнє життя. Саме через цю пісню "Тішся" ми з Артемом звертаємося до дітей і дорослих словами Лесі Українки про те, що не потрібно забувати радіти кожній миті дитинства, мріяти і бути вільними у своїх думках та прагненнях", - зазначила Полякова.

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