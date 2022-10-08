Оля Полякова в обтислому комбінезоні дала концерт у Києві та вперше заспівала "Королеву ночі" українською

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" дала благодійний концерт в одному зі столичних закладів.

Українська співачка і тренерка проєкту "Голос країни-12" Оля Полякова у п'ятницю, 7 жовтня, дала благодійний концерт у Києві.

Виступ зірки відбувся в одному з ресторанів Києва. Благодійний захід був організований на підтримку 241 бригади, 242 батальйону ТрО ЗСУ.

На сцену Полякова вийшла у гарному блискучому обтислому комбінезоні золотистого кольору. Минулого вечора пролунали нові хіти артистки українською, які віднедавна поповнили її репертуар. Зокрема, Оля потішила присутніх дуетним треком з Артемом Пивоваровим "Тішся", "Все буде добре, Оля", "Долечка".

Оля Полякова дала благодійний концерт у Києві

Втім, справжнім сюрпризом для фанатів Полякової став її перекладений українською хіт "Королева ночи". Щоправда, у приспіві Оля залишила "ти тепер свободний, більше ти не модний". Зірка поквапилася відповісти на ймовірний хейт щодо того, що "свободний" не українське слово:

"Зараз причепляться, що "свободний" слова немає. Є слово "свобода" і взагалі в піснях не обов'язково співати лише чистою українською", - прокоментувала Полякова.

Нагадаємо, днями Оля Полякова без макіяжу провела шанувальникам екскурсію своїми теплицями і показала, що в неї росте на городі.

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