Оля Полякова відреагувала на чутки, що вона братиме участь у "Євробаченні" від іншої країни

Українська співачка Оля Полякова відреагувала на чутки, що вона братиме участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", але від іншої країни.

Загалом, відповідні плітки озвучив ведучий Слава Дьомін. Він розповів, що співачка зібралася спробувати свої сили на "Євробаченні-2025" з англомовною піснею All for Your Love, яку вона представила 24 грудня.

"Щойно дізнався, що Оля Полякова думає брати участь у "Євробаченні", але від іншої країни", - ділився шоумен.

Оля Полякова у програмі "ЖВЛ представляє" ділиться, що відповідну композицію готувала зі шведським композитором Андресоном Гансоном. Ба більше, з ним співачка також створила трек для "Євробачення", однак з поїздкою на міжнародний конкурс не склалося. Врешті, Полякова підготувала у співпраці з композитором англомовний альбом, який вона представить вже наступного року. Артистка обіцяє, що відкриється для слухачів у новому амплуа.

"Він хотів зробити таку колаборацію фольклорної та англомовної естетики. Каже: "А заспівай якусь пісню народну". Я заспівала "Цвіте терен". Це мій перший світовий реліз. Ми з цим автором робили трек для "Євробачення", але з цим не склалося. Ми почали з ним робити альбом англомовний. Я їздила до Швеції, ми накопичували матеріал і у нас такий вже альбом є. Я його частково робила в Швеції, частково в Британії і ось там трішки буде інакша Оля Полякова", - додала артистка.

Оля Полякова збиралася на Євробачення? Яку пісню готувала зірка? – ЖВЛ представляє

Нагадаємо, тим часом в Україні наразі активно готуються до нацвідбору на "Євробачення-2025". Нещодавно стало відомо, хто буде серед членів журі конкурсу.

