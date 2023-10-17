Оля Полякова відверто розповіла про кризу у стосунках з чоловіком: "Я впала в депресуху"

Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла про пережиту кризу у стосунках з чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським.

До слова, у Мережі тривалий час ходили чутки, що виконавиця взагалі розлучається з коханим. Сама ж Оля спростовувала це, хоча говорила, що з чоловіком під час повномасштабної війни дійсно пережила кризу у шлюбі. Річ у тім, що тривалий час Полякова та Буряковський жили окремо одне від одного. За цей час закохані звикли до самостійності та неабияк змінилися.

Оля Полякова з чоловіком

"Ти п'ять місяців перебуваєш не в сімейних стосунках, береш на себе повну відповідальність, ти стаєш незалежною повністю. У тебе з'являються нові звички, коли ти ні з ким не радишся, приймаєш одностайно якісь питання, коли ти вирішуєш, що будуть робити твої діти. І коли ти повертаєшся додому, в ту історію, яка в тебе була, а ти вже інша людина. І він – інша людина, тому що він теж звик жити один. І нам дуже було складно перший час", - розповіла Оля в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Співачка пригадала, що остаточно повернулася до Києва в січні. Саме у той період у Полякової не було роботи, відбувалися постійні відключення світла. На тлі цього в артистки був пригнічений стан. Тож з чоловіком в Олі почалися непорозуміння. На щастя, пара знайшла спільну мову та подолала кризу в стосунках.

Оля Полякова з чоловіком

"Я повернулася в найдепресивніший період. Це вже не той дім, до якого я звикла. У мене немає роботи, я маю сидіти вдома в темряві, з Вадиком у нас теж почалися сутички, тому що приїхала людина, яка звикла жити одна, у якої сформувалися нові звички, а в нього – свої. І це вже не та хата, у якій ми жили. Це вже зовсім не те гніздечко. І я впала в таку депресуху, я не розуміла, що мені робити, як мені жити, чи хочу я так жити? І що взагалі відбувається? Ми з ним не знаходили спільної мови. І я про це відверто сказала в інтерв'ю, і це розтягнули, що ми розлучаємося. Ні! Але ми пережили кризу", - поділилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова прокоментувала виступ на скандальному весіллі у Львові. Свято з розмахом відгуляли колишні прокурор та співробітниця ДБР.

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