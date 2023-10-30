Оля Полякова відверто розповіла про найсерйозніший скандал із чоловіком

Українська співачка Оля Полякова відверто поділилася подробицями подружнього життя зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським.

Зокрема, у розмові з Євгеном Фешаком артиста зізналась, через що в неї була найсерйозніша сварка з коханим. Як зізналась Оля, суперечка у них виникла через фінансові питання.

"Найбільший скандал був через гроші, звісно ж. Коли береш гроші в чоловіка - це дуже приємно, а коли даєш гроші чоловікові, то хочеш його вбити", - віджартувалася співачка.

Оля Полякова з чоловіком

Також артистка зізналась, що найкоштовніші подарунки у своєму житті отримувала саме від чоловіка. Щоправда, Оля жартома додала, що свого часу навіть зуміла витратити всі його кошти, однак згодом почала самостійно заробляти та мати чималий дохід.

"Лише від чоловіка отримувала коштовні подарунки. В принципі, я витратила всі його гроші, які в нього були, а в нього було немало. Але я швидко впоралася, бо я дуже талановита", - поділилася зірка.

Оля Полякова з чоловіком

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова вперше розповіла про аутоімунну хворобу своєї мами. Знаменитість зізналась, що діагноз їй поставили в Англії, де вона нині лікується.

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