Оля Полякова відверто розповіла, як завдяки Ірині Білик зустріла своє перше кохання

Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла, як зустріла своє перше кохання.

У новому випуску шоу "Пісня мого життя", що виходить щонеділі на телеканалі "1+1 Україна", виконавиця розповіла, що в 16 років їй поталанило потрапити на концерт до Ірини Білик. Після виступу юна Полякова забажала отримати автограф від кумирки. У черзі майбутня зірка зустріла юнака, з яким розговорилася.

Оля Полякова

"Одного разу я потрапила на концерт до Іри Білик, мені тоді було десь 16 років. Після концерту вона завжди давала автограф-сесію, і я, звісно, стояла декілька годин у великій черзі, аби хоча б якось доторкнутися до неї. Зі мною в черзі познайомився хлопець. Ми розговорилися, поки я чекала на цей автограф. Після він пішов проводжати мене додому", - пригадала артистка.

Утім, юнак забувся взяти у Полякової номер телефона. Хлопець знав, де мешкає майбутня артистка, але не її точну адресу. Врешті, після двох місяців марних пошуків, він вигадав оригінальний спосіб, як зустріти Олю. Вночі, коли хлопець ввімкнув пісню Ірини Білик "Ти мій", Полякова визирнула з вікна. Так вони знову змогли зустрітися. Як зізналась виконавиця, саме цей юнак став її першим коханням.

Оля Полякова

"Коли я пішла, він згадав, що забув взяти в мене номер телефона, тому приходив до мого двору кожен день, щоб мене там зустріти. Місяців зо два йому не вдавалося мене знайти. Врешті, він вигадав таку хитрість: взяв магнітофон і десь о 23:00, коли вже всі були вдома, нікого не було у дворі, увімкнув цю пісню. Я почула "Ти мій" і відкрила вікно подивитись, звідки вона звучить. Він побачив мене у вікні і крикнув, аби я до нього спускалася. Я побігла і згодом він став моїм першим коханням", - поділилася артистка.

Нагадаємо, у цьому випуску проєкту особистим також поділився захисник Маріуполя Михайло Діанов. Військовий зізнався, що розійшовся з дружиною, та розповів, коли це сталося.

Дивіться "Пісню мого життя" щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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