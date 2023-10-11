Оля Полякова відверто зізналась, через що тривалий час гнівається на свого чоловіка

Українська співачка Оля Полякова відверто зізналась, що тривалий час тримає образу на свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського.

Як поділилася артистка у новому випуску "Дорослих дівчат", свого часу коханий звалив на неї всі проблеми, і вона їх мала вирішувати самостійно. Полякова говорить, що досі гнівається через це.

"Я вважаю, що він кинув мене на амбразуру. Це раніше сталося, не зараз. Він просто пішов від проблем і всі проблеми навалив на мене. Я злилася і продовжую на нього за це злитися", - поділилася виконавиця.

Оля Полякова з чоловіком

Співачка говорить, що чоловік неабияк її кохає, і вона це розуміє. Однак вона сердиться, що свого часу мала сама вирішувати всі проблеми.

"Я не розуміла, чого я на нього злюся. Він дуже мене кохає, він мене ставить на п'єдестал, він на мене молиться. Але я вічно незадоволена, мені вічно мало. Я зараз зрозуміла чому. Він покинув мене із проблемами: "Ну ти ж можеш вирішувати проблеми? От іди! Я поряд, я нікуди не подівся, я з тобою". І от я на нього зла", - зізналась артистка.

Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Олю Полякову госпіталізували до лікарні. Знаменитість поставили крапельниці, після яких у неї величезні синці на руках.

Читайте також: