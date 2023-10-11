Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оля Полякова відверто зізналась, через що тривалий час гнівається на свого чоловіка

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
918
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Оля Полякова відверто зізналась, через що тривалий час гнівається на свого чоловіка

Оля Полякова з чоловіком

Виконавиця поділилася особистим.

Українська співачка Оля Полякова відверто зізналась, що тривалий час тримає образу на свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського.

Як поділилася артистка у новому випуску "Дорослих дівчат", свого часу коханий звалив на неї всі проблеми, і вона їх мала вирішувати самостійно. Полякова говорить, що досі гнівається через це.

"Я вважаю, що він кинув мене на амбразуру. Це раніше сталося, не зараз. Він просто пішов від проблем і всі проблеми навалив на мене. Я злилася і продовжую на нього за це злитися", - поділилася виконавиця.

Оля Полякова з чоловіком / ©
Оля Полякова з чоловіком

Співачка говорить, що чоловік неабияк її кохає, і вона це розуміє. Однак вона сердиться, що свого часу мала сама вирішувати всі проблеми.

"Я не розуміла, чого я на нього злюся. Він дуже мене кохає, він мене ставить на п'єдестал, він на мене молиться. Але я вічно незадоволена, мені вічно мало. Я зараз зрозуміла чому. Він покинув мене із проблемами: "Ну ти ж можеш вирішувати проблеми? От іди! Я поряд, я нікуди не подівся, я з тобою". І от я на нього зла", - зізналась артистка.

Оля Полякова з чоловіком / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Олю Полякову госпіталізували до лікарні. Знаменитість поставили крапельниці, після яких у неї величезні синці на руках.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
918
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація