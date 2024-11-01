Оля Полякова відверто зізналась, як збиралася розлучитися з чоловіком: "У нас був скандал"

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно відіграла концерт у Києві, відверто зізналась, як збиралася розлучитися з чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським.

Подружжя живе в шлюбі вже 20 років. За цей час закоханим доводилося переживати різне. Бували й доволі складні моменти. Зокрема, в інтерв'ю Олексію Суханову артистка зізналась, що під час чергового скандалу чи кризи почала замислюватися про розлучення. Утім, перш ніж наважитися на цей серйозний крок, артистка вирішила проговорити це з психологом. Після бесіди з фахівцем співачка зрозуміла, що для неї насправді значить чоловік.

Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"У нас були черговий скандал чи криза, і говорю психологу: "Хочу розлучитися з чоловіком". Він каже, "а промоделюємо — ви розійшлися, і який вигляд матиме твоє життя?”. І я почала ридати. Він каже, що навіть думку про те, що його не буде, я сприймаю як фізичну втрату", — поділилася артистка.

Оля Полякова каже, що коханий для неї значить дуже багато. Окрім того, він багато чого навчив її, наприклад, як дивитися на життя. Під час повномасштабної війни Вадим Буряковський став для Полякової тією опорою та підтримкою, якої вона потребувала.

Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Він для мене багато що значить, він мій фундамент. Коли почалася війна, фундамент був вибитий, і я була сама не своя. Мій чоловік — мій дім. Він мене навчив брати на себе відповідальність, те чого я не вміла, він мене навчив обирати, не сумніватися, ставитися по-філософськи до життя. Він навчив мене кохати, тому що він кохає мене безумовно. Навіть на мої негарні якості він каже, що вони найкращі", — зізналась співачка.

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової розповіла, як бойфренд освідчився їй. Маша зізналась, яку відповідь дала коханому.

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