Оля Полякова прокоментувала виступ на скандальному весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала виступ на скандальному весіллі у Львові, яке організували колишні прокурор та співробітниця ДБР.

У своєму Instagram виконавиця заявила, що не знала, для кого співала, адже їй не надають повну інформацію про замовників, лише їхні імена. Полякова зазначила, що гадки не мала, звідки в молодят кошти на таке весілля. Співачка наголосила, що не вона має перевіряти доходи замовників. Це справа рук відповідних органів та борців з корупцією, а не артистів. Вона ж лише виконувала свою роботу та заробляла кошти.

"Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони? Що я цікавлюся їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію, окрім листа, на якому написані імена? Мені цікаво зробити свою роботу, а моя робота – точно не аудит і не розслідування, звідки в них гроші. На це є спеціальні органи, які мають це перевіряти", - пояснила виконавиця.

Оля Полякова відповіла на критику через виступ на скандальному весіллі колишніх прокурора і ДБРниці

Полякова наголосила, що зробила висновки і ретельніше перевірятиме замовників, однак не збирається розслідувати, звідки в них доходи.

"Так, ми зробили висновки й будемо так само уважніше до своїх виступів в Україні, як і до виступів за кордоном. Я точно не займатимуся аудитом, це не моя справа. Я не можу стояти на вході на мій концерт з вимогою заповнити декларацію. Нехай цим займаються спеціально навчені люди, які отримують зарплати з податків. Якщо раптом вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтесь до цього, якби я була Робін Гудом – беру в поганих, віддаю хорошим", - додала Полякова.

Нагадаємо, Оля Полякова потрапила у скандал через виступ на весіллі експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви. Обурення в суспільства викликало те, що молодята гуляли свято з розмахом. На першому дні весілля було понад 300 гостей, а на другому – 500. До слова, лише весільний торт оцінили в понад 100 тисяч гривень. На весіллі розважали гостей Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо, а тамадою дійства був Григорій Решетнік.

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