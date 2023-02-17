Оля Полякова випустила новий ліричний трек українською "Танцюю, як в останній раз"

Про пісню артистка говорить, що для неї вона стала маніфестом сильної жінки.

Співачка Оля Полякова представила нову українськомовну композицію.

Виконавиця випустила ліричний трек під назвою "Танцюю, як в останній раз", написаний Ольгою Бажаною. Саме Ольга є авторкою таких хітів Полякової, як "Королева Ночі", "Любовница" та "Все буде добре, Оля".

"Моя нова концертна програма, яку я презентую вже 8 березня, повністю написана українською, а більшість пісень створені саме Олею. Я нарешті знайшла свого автора, який тонко відчуває не лише мої настрої та переживання, а й дуже точно передає мою енергію у піснях. Наша нова пісня "Танцюю, як в останній раз" водночас сумна і надихаюча, з вірою та надією на те, що завтрашній день буде ліпшим, аніж сьогодні, а сьогодні треба жити та вірити в краще", - прокоментувала прем'єру Оля Полякова.

Також артистка поділилася, що для неї новий трек став справжнім маніфестом сильної жінки.

Нагадаємо, що Оля Полякова стала ведучою нового кулінарного шоу на телеканалі "ТЕТ" "Він готує, вона керує", яке вестиме разом з Владом Міцкевичем. Зіркові ведучі шоу перевірять пари на витримку та сумісність, влаштувавши випробування готуванням.

"Ще одна неймовірна прем'єра на ТЕТ задовольнить кулінарний інтерес глядачів, а також заінтригує цікавим змаганням. Шоу буде не просто про готування, а ще й продемонструє різність "мов" кохання та вміння говорити та слухати у стосунках. Ми зібрали найяскравіших героїв, які покажуть усій країні свої сімейні правила та традиції", – розповіла генеральна продюсерка телеканалу ТЕТ Оксана Петришин.

Дивіться шоу "Він готує, вона керує" від 20 березня о 18:00 у новому сезоні телеканал ТЕТ.

Читайте також: