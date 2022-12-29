Оля Полякова випустила українською трек "Длинные ноги", який мала співати з Олегом Винником

Співачка Оля Полякова напередодні Нового року зробила музичний подарунок шанувальникам.

Артистка представила нову танцювальну композицію "Чарівні очі", яка у своєму першочерговому варіанті була російською мовою і мала вийти під назвою "Длинные ноги" ще 8 березня. Також ця композиція планувалася з самого початку у дуеті з виконавцем Олегом Винником.

Але з часом трек зазнав концептуальних змін і з легкої подачі Полякової "Длинные ноги" перетворилися на "Чарівні очі". Фоловери артистки зазначили, що версія українською мовою звучить набагато краще та глибше.

"Олю, українською мовою ви співаєте неймовірно чудово", "Неймовірно гарна пісня, така милозвучна і святкова, дякую!", "Хоч вже й не дуетна пісня, але частинка Олега Винника тут явно є. Оля красуня – "довгоноге щастя", а у Олега дуже "чарівні очі".

До речі, пісню "Чарівні очі" Оля Полякова записала разом з грузинською зіркою Анрі Джохадзе. Їхнє виконання хіта у дуеті можна буде побачити 3 січня в рамках святкового концерту "Новий рік з Анрі" на IMEDI TV.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла про життя її доньок у Великій Британії. Зіркова мама зізналася, що діти дуже сильно змінилися.

Читайте також: