Оля Полякова висловилася про дружбу з росіянами й різко поставила на місце хейтерів: "Мені однаково"

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала скандали довкола її друзів-росіян, з якими вона інколи бачиться за кордоном.

Так, виконавиця регулярно їздить до своїх друзів у Францію. Нещодавно серед них можна було помітити російську письменницю та блогерку Ніку Білоцерківську, з якою Оля співпрацює у рамках благодійного проєкту для допомоги ЗСУ. Разом з ними був російський бізнесмен Євген Чичваркін. До речі, він теж покинув державу-терористку і став на бік України. Попри це, тоді у Мережі розгорівся справжній скандал довкола української артистки.

Оля Полякова та Ніка Білоцерківська / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Своєю чергою Полякова майстерно прокоментувала їхні зустрічі та розставила усі крапки над "і". Зокрема, пояснила, що у співпраці з Нікою та Євгеном вони роблять низку корисних речей для України. Співачка навела приклад, як за один вечір вони зібрали 8 млн грн і розподілили їх на потреби війська та цивільних.

"Результат цієї дружби набагато цінніший, ніж те, що несеться незрозуміло ким і навіщо. Пам'ятаю один з вечорів із Євгеном Чичваркіним, який дуже багато робить теж і співпрацює з Татою Кеплер. Вони на мільйони завозять дуже багато складної тактичної медицини й препаратів, яких не дістати. А цим ніхто не забезпечує в достатній мірі. Ми зібрали 8 млн грн за один вечір, не збираючи артистів, без світла, без стадіону. Купили дві "швидкі", величезну машину для перевезення крові, купу медикаментів, евакуаційну машину…", - емоційно зізналася Оля в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Євген Чичваркін

За словами Полякової, їй зовсім не надокучає хейт у бік співпраці з росіянами, адже вона пишається результатом, якого вони щоразу досягають.

"Мені однаково. Я – людина-результат. Я ж співпрацюю не тільки з цими людьми, опікуюся двома фондами. Я якщо щось і роблю благодійне, то це або мої особисті кошти, або люди, які приходять і донатять. Тому в чому мене тут звинувачувати. Я знаю, скільки я зробила", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова заговорила про кризу у шлюбі з чоловіком Вадимом Буряковським і що її спричинило.

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