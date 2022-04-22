Оля Полякова висловилася про пропаганду РФ та відповіла, чи співатиме російською мовою

Відома співачка Оля Полякова прокоментувала пропаганду на російському телебаченні та відповіла, чи співатиме російською мовою.

Так, знаменитість дала інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. До слова, ведуча не говорить правду про війну Росії в Україні. Зокрема, у відео розмови слова "війна" та "вторгнення" вирізали, супроводжуючи титрами: "Те, що відбувається в Україні за законодавством РФ, слід називати "спецоперацією".

Артистка намагалася донести мешканцям Росії те, що усю правдиву інформацію про війну в Україні російська пропаганда називає фейками.

"Це не фейки! Це справжня війна, яка сьогодні торкнулася кожного українця. Якщо люди почнуть хоча б трішки замислюватися про те, що це може бути правдою, почне шукати інформацію… Хто шукає, той її знайде. Її легко знайти. Інтернет величезний. Поки у вас є YouTube, поки у вас є можливість дивитися інформацію справжню, робіть це", – заявила зірка.

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Крім того, тренерка "Голосу країни-12" наголосила, що вона російськомовна українка, з російським прізвищем, яка до повномасштабної війни не мала в репертуарі жодної пісні українською. Це вона зазначила у відповідь на те, що по рос-ТВ кажуть, що окупанти захищають російськомовних.

"Я два роки тому зібрала у Львові 35-тисячний стадіон на західній Україні. Це до розмов про те, що у Львові не можна було говорити російською мовою, що російська мова зазнавала утисків. Я абсолютно яскравий приклад: наполовину росіянка, з російським прізвищем, яка співала російською мовою, мала неймовірно велику армію українських шанувальників, які мене люблять, які мене знають, які збирають мої стадіони", – зазначила вона.

Також Полякова відповіла, чи співатиме колись російською мовою.

"Зараз люди, 40-мільйонна країна, перебуває в абсолютному нерозумінні, що буде завтра. 11 мільйонів уже виїхали за кордон. До речі, вони чомусь не їдуть до Росії. Вони їдуть до Європи, тікають від війни… І всі вони у підвішеному стані… Ви питаєте, чи співатиму я російською. А я взагалі не знаю, чи співатиму я. Чи буде потрібна комусь музика. Чи потрібна моя професія", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Полякова відповіла, чи повернеться до України. Знаменитість наразі живе у Франції, у віллі російської блогерки Ніки Білоцерківської. Авторка кулінарних книг на початку повномасштабної війни засудила президента РФ Путіна.

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