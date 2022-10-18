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Оля Полякова висміяла жалюгідну пародію на свою пісню, яку показали на російському телебаченні

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Оля Полякова висміяла жалюгідну пародію на свою пісню, яку показали на російському телебаченні

Оля Полякова

Українська співачка обурена плагіатом від росіян.

Тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова посміялася із поведінки росіян, які на одному зі своїх телеканалів показали виступ із її піснею.

У Мережі з'явилося відео, на якому одна з гостей токшоу на російському телебаченні виконує пісню української співачки "Королева ночи". Жіночка даремно намагалася перевершити своїм виконанням оригінал, в той час, як місцеві зірки підспівували та пританцьовували навколо. На сцені поруч із виконавицею навіть втиснули баяніста.

Ролик не залишився без уваги Полякової. Своєю реакцією співачка поділилася із шанувальниками в Instagram.

"Королева, яку заслужила рашка! Які вони жалюгідні крадії, нічого свого", - сказала артистка. 

© instagram.com/polyakovamusic
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, днями старша донька Олі Полякової  Маша приголомшила своїм образом на світському заході у Лондоні. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2408
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