Оля Полякова висміяла жалюгідну пародію на свою пісню, яку показали на російському телебаченні

Тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова посміялася із поведінки росіян, які на одному зі своїх телеканалів показали виступ із її піснею.

У Мережі з'явилося відео, на якому одна з гостей токшоу на російському телебаченні виконує пісню української співачки "Королева ночи". Жіночка даремно намагалася перевершити своїм виконанням оригінал, в той час, як місцеві зірки підспівували та пританцьовували навколо. На сцені поруч із виконавицею навіть втиснули баяніста.

Ролик не залишився без уваги Полякової. Своєю реакцією співачка поділилася із шанувальниками в Instagram.

"Королева, яку заслужила рашка! Які вони жалюгідні крадії, нічого свого", - сказала артистка.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, днями старша донька Олі Полякової Маша приголомшила своїм образом на світському заході у Лондоні.

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