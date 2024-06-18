Оля Полякова влучно поставила на місце хейтерів, які розкритикували її за підтримку ЛГБТ

Українська співачка Оля Полякова підтримує ЛГБТ-спільноту та Марш рівності і публічно заявляє про свою позицію.

Утім, деякі користувачі вирішили розкритикувати через це виконавицю. Оля Полякова не стала це терпіти та поставила на місце хейтерів. У своєму Instagram артистка провела прямий ефір, який іронічно назвала "Садом і Гоморра". До слова, саме такий коментар найчастіше залишали критики під дописом артистки з підтримкою ЛГБТ-спільноти. Співачка відповіла на найпоширеніші докори користувачів.

Оля Полякова на ЛГБТ-марші / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я підтримую такі речі від душі. Я за те, щоб люди мали вільний власний вибір. Дорослі люди повинні вирішувати, яке віросповідання мати, за яку партію голосувати, з ким жити і що робити", - наголосила артистка.

На слова користувачів, що під час війни проводити Марші рівності не доречно, Оля Полякова зазначила, що це був не парад, а мирна акція на підтримку необхідних законів про цивільне партнерство, а також про проблему булінгу та дискримінації.

Не залишила без уваги Полякова і коментар одного з фоловерів про те, як би вона сама відреагувала на рішення її дітей вступити в одностатеві стосунки

Оля Полякова з доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Скажу: "Доцю, будь щаслива, з ким ти обрала, бо я не можу тобі сказати, з ким тобі жити, якщо тобі подобаються жінки". Що я можу відмовитися від своєї дитини? Мої діти зроблять вибір, і я його прийму, бо я поважаю вибір кожної людини", - зазначила співачка.

Оля Полякова також пригадала історію, коли її молодша донька деякий час уявляла себе хлопцем. Тоді артистка теж із розумінням поставилася до цього.

"Моя Аліса в 9 років заявила, що вона хлопчик і її звати Валєра. Що я повела дитину до психлікарні? Ні! Я сказала: "Добре, якщо ти хочеш бути хлопцем, що тобі для цього треба?". Вона сказала, купити їй чоловічі плавки, тато їх купив. Дитина два роки проплавала в них, потім знову почала ходити у сукнях. Чого вона так зробила? Тому що її ніхто не лякав. Валєра кудись подівся, тому що мама нормально прийняла. Дитина в такому віці починає усвідомлювати, хто вона, коли цей процес минає, вона визначається. Головне її не чіпати", - пригадала зірка.

Оля Полякова на ЛГБТ-марші / Фото: instagram.com/polyakovamusic

За словами Полякової, представники ЛГБТ-спільноти були завжди. До того ж сьогодні чимало з них на фронті захищають Україну. Артистка підкреслила, що рівність прав для всіх людей - це цивілізований вибір країни.

"Будьте толерантні і поважайте вибір кожного. Не так страшно демонструвати свій вибір, страшно, коли демонструють силу, яка може відібрати, розтрощити та знищити. Тому люди, любіть, поважайте одне одного. Партнерство - це підтримка, любов, повага", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно з нагоди початку місяця прайду продюсер Володимир Завадюк поділився, як камінгаут змінив його життя. Шоумен також показав романтичне фото зі своїм бойфрендом.

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