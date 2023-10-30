Оля Полякова вперше розповіла про хворобу мами: "Не могли поставити дуже довго діагноз"

Нині рідна людина виконавиці перебуває в Англії, де вона лікується.

Українська співачка Оля Полякова вперше розповіла про хворобу своєї мами Світлани Іванівни.

У розмові з Євгеном Фешаком знаменитість зізналась, що нині її рідна людина перебуває в Англії. Тамтешні лікарі виявили в неї аутоімунну хворобу, від якої мама Полякової страждає вже тривалий час, однак в Україні не могли поставити їй точний діагноз.

"Вона лікується. У моєї мами знайшли таку аутоімунну хворобу, яке не могли знайти тут. Вона давно хворіє, не могли поставити дуже довго діагноз", - розповіла співачка.

Оля Полякова з мамою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Полякова поділилася, що нині її мама лікується в Англії. Також за кордоном перебуває молодша донька виконавиці Аліса, яка навчається там в одній зі шкіл.

"Коли вона потрапила до Англії, в неї знайшли цей діагноз. Вона лікується. Дуже велике дякую Англії, що наших людей лікують безкоштовно, бо вона там зареєстрована. На вихідні забирає мою Алісу зі школи", - поділилася артистка.

Мама Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова відіграла сольний концерт в Києві в палаці "Україна". Під час шоу знаменитість зізналась, на що витратила гонорар, який їй заплатили за виступ на скандальному весіллі у Львові.

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