Оля Полякова вперше розповіла про свою хворобу: "Дуже погано почувалася"

Українська співачка Оля Полякова вперше розповіла прихильникам, що в неї проблеми зі здоров'ям.

В Instagram-stories артистка поділилася, що останні три тижні серйозно хворіла та лікувалася антибіотиками. Знаменитість погано почувалася. Попри проблеми зі здоров'ям, Полякова продовжувала давати концерти та виступати на сцені.

"Хочу вам розповісти, що три тижні я хворіла. Усі концерти я робила, коли дуже погано почувалася, під антибіотиками. Як я це все відспівала - це просто диво", - зізналася співачка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

За словами артистки, нині вона почувається набагато краще, однак сили до неї досі не повернулися. Полякова також зізналась, що раніше не розповідала про хворобу, адже не хотіла, щоб її фани хвилювалися, що концерти будуть скасовані.

"Почуваюся більш-менш нормально. Нічого не розповідала про свою хворобу, бо не хотіла, щоб люди думали, що я хворію і що будуть скасовані концерти. Ми концерти не скасовуємо, навіть коли хворіємо", - наголосила співачка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової зізналась, що страждала від акне. Маша показала, який вигляд мало її обличчя до та після лікування.

Читайте також: