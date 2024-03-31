Оля Полякова вперше відреагувала на "злив" її інтимних фото з відомим ведучим Міцкевичем: "Шкода"

Українська співачка Оля Полякова вперше прокоментувала наклеп про нібито стосунки з блогером та ексучасником шоу "МастерШеф" Владиславом Міцкевичем, який нещодавно запостив у Мережу їхні пікантні фото з поцілунками.

За словами Олі, це все повна маячня й провокативні фото були зроблені просто у неї в будинку. І додала, що таким дивакуватим чином Владислав вирішив стати популярним після розірвання їхніх робочих стосунків.

"Сам автор цих наркотичних напідпитку сторіз вже на все відповів, все заперечив і вибачився. Щоправда, осад залишився. Це звичайний хайп на помсті через те, що не вийшла співпраця, дружба. Шкодую тільки через те, що я відразу не зрозуміла, з якою людиною маю справу. Ми співпрацювали. Він був у мене вдома, знімав тут. Навіть ті фото були зроблені у мене. Ця людина дружила з моєю сім'єю", - розповіла артистка у себе в фотоблогу.

Оля Полякова та Влад Міцкевич на світському заході

Окрім того, зірка пояснила причину звільнення Владислава Міцкевича. За її словами, він мав значну алко- та наркозалежності й тривалий час шантажував їхню родину.

"Сьогодні молоді люди хочуть отримати все і відразу. І можуть, на жаль, пожертвувати робочими й дружніми стосунками. Мені прикро. Він працював у мене, був звільнений, шантажував нас і зробив те, що зробив. Він був звільнений через вживання алкоголю та наркотичних препаратів. У мене дуже багато таких фоток із друзями, то правда", - наголосила Полякова.

Оля Полякова та Влад Міцкевич

Також знаменитість відповіла, що не збирається карати блогера після такого негідного вчинку:

"Що з нього взяти за цей наклеп і ф*гню? В суд на нього подати? З цієї людини не має що взяти. Від слова зовсім. Там проблеми з усім", - пояснила Оля Полякова.

Нагадаємо, раніше ведучий та блогер Владислав Міцкевич стверджував, що був "коханцем" Олі Полякової. І навіть запевняв, що, мовляв, рік вони проживали разом в окремій квартирі й опублікував спільні фото з поцілунками. Втім, незабаром він видалив усі провокативні сторіз з артисткою та пояснив, що був під впливом міцного алкоголю. До того ж блогер публічно вибачився перед зіркою.

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