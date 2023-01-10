Оля Полякова вперше зізналась, як Маша Єфросиніна її сильно образила: "Я помстилася"

Українська співачка Оля Полякова вперше розповіла, що тривалий час була ображена на ведучу Машу Єфросиніну.

У новому випуску шоу "Дорослі дівчата" виконавиця розповіла ведучій, чому тримала на неї зло. Як зізналась Оля, Маша її сильно образила спочатку на одному шоу, а потім на іншому. Полякова поділилася, що Єфросиніна тоді була з нею грубою.

Оля Полякова і Маша Єфросиніна

"Я завжди до тебе була дуже розташована. Пам'ятаєш, ти робила проєкт "Маша". Я до тебе прийшла. Я була до тебе так розташована, а ти мене під**бувала всі знімання, і взагалі ти тоді була зла і неприємна. Потім я пішла до тебе на передачу, мене дуже довго вмовляли. Після того, як ти мене під**бувала, я до тебе вже дуже погано ставилася. Я ці образи всі ковтнула, я нічого тобі не сказала, але я їх запам'ятала. Мене дуже вмовляли піти на цю програму, я не хотіла до тебе йти зовсім, але мене вмовили. Я пішла, і ти в тій програмі була зі мною знову зла. Ти сиділа, давала мені оцінки. Дуже ти мені там теж не сподобалася", - поділилася Полякова.

Оля Полякова

Артистка зізналась, що саме це стало причиною того, що вона не прийшла на інтерв'ю до Єфросиніної. Хоча ведуча чекала на співачку вісім годин, заплатила за студію, виплатила гонорари команді.

"Я доїхала і зрозуміла, що не можу йти до тебе на інтерв'ю. Не можу і не хочу. Це було вперше, коли я реально розуміла, що тебе підставила. І я десь тобі помстилася, якщо чесно", - розповіла Оля.

Оля Полякова і Маша Єфросиніна

Однак вже наступного разу Полякова прийшла на інтерв'ю. А все тому, що артистка помітила, що ведуча змінилася в ліпший бік.

"Ти стала іншою, я зрозуміла, що ти змінюєшся. Ми знали три різні Маші. Перша – ти була відкрита, кумедна, щира. Потім щось із тобою сталося, ти стала дуже напруженою, сконцентрованою і злючою. А потім з тебе як стало це все відпадати. Ти вже не така, якою ти була, ти зовсім інша. Але ти стала теплішою, людянішою, добрішою. Ти зовсім інша зараз у спілкуванні, дуже приємна. Але був час, коли з тобою було неприємно, бо завжди очікувалось від тебе підколки, і ти це робила", - відверто зізналась Оля.

Нагадаємо, у цьому ж таки випуску шоу Маша Єфросиніна пригадала, як хотіла сфотографуватися з голлівудським актором Томом Генксом. Утім, знаменитість їй відмовив. Ведуча пояснила чому.

Читайте також: