Оля Полякова з 18-річною донькою похизувалися фігурами в однакових купальниках

Зіркова мати з донькою відпочивають в Італії.

Українська співачка Оля Полякова розповіла шанувальникам про свій відпочинок в Італії, де наразі перебуває з 18-річною донькою Марією.

На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила декілька знімків, зроблених на території мальовничого готелю, де вони зупинилися. На фото Полякова з донькою постають в однакових, смарагдових купальниках. Пляжне вбрання гарно підкреслило фігури родичок.

Оля Полякова з донькою Машею / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Як розповіла Полякова, у цю довгоочікувану подорож вона збиралася ще 26 лютого 2022 року. Проте повномасштабне вторгнення 24 лютого росії до нашої країни змінило плани артистки.

Оля Полякова з донькою Машею / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою Машею / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Та, як з'ясувалося, курорт досі тримав за Поляковою місце, тож виконавиця вирішила скористатися цією нагодою і трохи побути на детокс-відпочинку:

"І от ми з Машею тут! Знаю що деякі скажуть не на часі, а я скажу, ми так втомилися, що я просто маю тут бути. Вода лікувальна, дієта з високою кухнею, спокій, магнієві ванни, крутезне спа… Це те, чого зараз всім не вистачає, я не виключення!" – прокоментувала Полякова.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової Марія поділилася рідкісним фото своєї молодшої сестри, 11-річної Аліси. Маша приголомшила, як виросла дівчинка.

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