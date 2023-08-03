Оля Полякова з 18-річною донькою похизувалися фігурами в однакових купальниках

Зіркова мати з донькою відпочивають в Італії.
Українська співачка Оля Полякова розповіла шанувальникам про свій відпочинок в Італії, де наразі перебуває з 18-річною донькою Марією.
На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила декілька знімків, зроблених на території мальовничого готелю, де вони зупинилися. На фото Полякова з донькою постають в однакових, смарагдових купальниках. Пляжне вбрання гарно підкреслило фігури родичок.
Як розповіла Полякова, у цю довгоочікувану подорож вона збиралася ще 26 лютого 2022 року. Проте повномасштабне вторгнення 24 лютого росії до нашої країни змінило плани артистки.
Та, як з'ясувалося, курорт досі тримав за Поляковою місце, тож виконавиця вирішила скористатися цією нагодою і трохи побути на детокс-відпочинку:
"І от ми з Машею тут! Знаю що деякі скажуть не на часі, а я скажу, ми так втомилися, що я просто маю тут бути. Вода лікувальна, дієта з високою кухнею, спокій, магнієві ванни, крутезне спа… Це те, чого зараз всім не вистачає, я не виключення!" – прокоментувала Полякова.
Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової Марія поділилася рідкісним фото своєї молодшої сестри, 11-річної Аліси. Маша приголомшила, як виросла дівчинка.
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