Оля Полякова з 18-річною донькою у купальниках похизувалися результатами тижневого детоксу

Співачка Оля Полякова показала, як разом з 18-річною донькою Машею проходить детокс-програму в медичному оздоровчому центрі в Італії.

За вісім днів дієти та процедур Оля з донькою змогли побачити приголомшливий результат, яким похизувалася на фото у купальнику на своїй сторінці в Instagram.

Оля Полякова з донькою Машею / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою Машею / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Як розповіла артистка, вона давно мріяла спробувати такий відпочинок, а з початком війни відчула в цьому особливу необхідність. Полякова не приховує, що останні півтора року вона зловживала алкоголем, який погано впливав на її зовнішній вигляд.

"Я перший раз в житті на детоксі… Багато чула, але не було часу… Ті, хто дивиться "Дорослих дівчаток", знають, що я завжди їм. Але останні півтора роки я ще й трохи п’ю… Думала, що на мені це не відображається, але останнім часом мені не дуже подобалося, який вигляд я маю у дзеркалі, але зізнатися, що в мене проблеми я не хотіла, аж до поки не попала сюди! Вісім днів жорсткої, але дуже смачної і корисної дієти, тільки вода, яка має лікувальний ефект, масажі, ванни з магнію і солі, зробили своє діло! Фотошоп не потрібен", - поділилася Оля.

Також на селфі у дзеркалі співачка показала, який вигляд має її тіло після усіх процедур у рожевому мінібікіні.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Раніше Полякова разом з донькою влаштували фотосесію на гарній території готелю у парних купальниках.

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