Оля Полякова з донькою поборолись з Володимиром Дантесом у знанні української мови: хто кого

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова продовжує вдосконалювати свою українську разом з колегами за сценою.

Як відомо, не так давно Оля Полякова запустила патріотичне Instagram‑шоу "Знай нашу", у якому разом з зірковими колегами змагається у знанні української мови.

Рефері у цьому батлі виступає викладачка української мови Ксенія Тараненко, яка й підказує учасникам шоу як правильно використовується те чи інше слово.

Цього разу Полякова викликала на мовний дуель співака і шоумена Володимира Дантеса. А собі у підтримку взяла старшу доньку, 17-річну Марію.

Як зізналася Полякова, вся її родина перейшла на українську. А сама артистка бере уроки у викладача, аби вдосконалювати свою українську.

"Ми усією родиною перейшли на українську мову, враховуючи мою молодшу доньку Алісу. Яка тепер, коли я розмовляю російською, каже мені, що вона нічого не розуміє", - сказала співачка.

Своєю чергою Володимир зізнався, що повністю перейшов на українську і зрозумів, що нею набагато легше розмовляти, якщо постійно використовуєш її у повсякденному житті.

Цей ефір було присвячено коханню. Зокрема, учасники батлу з'ясували, чим відрізняються слова "любов" та "кохання". Так, "любов", це широке поняття, а кохання – це близькі стосунки, коли кохаєш людину. Окрім того, виявляється, в українській мові нема слова холостяк, натомість є слово парубок. А парубки збираються на парубоцьку вечірку, а не на "мальчішнік".

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