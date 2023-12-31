Оля Полякова з донькою показала, як готує шубу за особливим рецептом

Українська співачка Оля Полякова разом зі своєю донькою Машею поділилася з шанувальниками рецептом шуби, яким вона сама користується.

Знаменитість у своєму фотоблогу показала, як готує "справжню українську шубу для новорічного столу". Для приготування салату, окрім оселедця, знадобляться відварені буряк, картопля, морква, яйця, свіжа цибуля й майонез. Також у рецепті Полякової знайшлося місце і яблуку.

Оля починає приготування з нарізання оселедця й викладання його на тарілку. Наступний шар – натерта картопля на великій тертці. І після цього зірка радить робити шар із майонезу. Вона зазначила, що робить це кожні два шари.

Наступними артистка з донькою натерла моркву, яблуко, буряк і яйця. У цей час Полякова також маленькими шматочками нарізає цибулю. До слова, знаменитість також поділилася лайфгаком, як не плакати під час нарізання цибулі. Вона розповіла, що їй допомагає дихати ротом.

Оля Полякова поділилася рецептом шуби

Потім на попередні шари з риби, картоплі й майонезу Оля з Машею по черзі виклали цибулю, яблуко, моркву, яйця й буряк. Зверху всі шари зірка змастила майонезом.

Як прикрасу співачка радить використати натертий жовток і посипати ним страву зверху.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова кумедно станцювала зі своїми доньками на тлі новорічної ялинки. Для відео вони обрали схоже біле вбрання.

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