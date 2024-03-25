Оля Полякова з донькою попозувала на узбережжі моря за кордоном і нарвалася на хейт

Артистка показала, як провела відпустку з 19-річною донькою.
Українська співачка Оля Полякова разом зі старшою донькою Марією, влаштували яскравий фотосет на узбережжі моря за кордоном і зіткнулися з негативними коментарями.
Знаменитість разом з донькою приміряли різноманітні образи й попозували у різних локаціях. Зокрема, на узбережжі та на тлі пальм поблизу дороги. Результатом Оля поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вочевидь, знімки були зроблені саме у сонячній Ніці, Франція, адже саме там Полякові нещодавно проводили час у колі знайомих.
"Провели з донькою декілька днів біля моря", - написала Оля.
Своєю чергою, деякі шанувальники були обурені такими кадрами, адже вважають це не на часі. У той час, як решта підтримала ідею з відпочинком Олі та її доньки і наголосили на користі.
- Так, а ми провели чотири ночі в бомбосховищі. Та знову добу без світла. Не так класно, як море десь в Італії, але теж нічого
- Тільки мені здається, що це знущання над українцями, які переживають війну не так весело?
- Хлопці провели декілька років в окопах
- Неймовірно гарні, мама і доця
- Захотіли – поїхали. Психіка повинна іноді відпочивати від тривог, ракет і таких токсичних людей
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова дала три життєві настанови, про які завжди нагадує своїй 19-річній доньці Маші.
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