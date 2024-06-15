Оля Полякова з Катериною Кухар показалися у купальниках і розповіли, як разом час проводять

Прима-балерина навідалася у гості до подруги.

Українська співачка Оля Полякова разом з прима-балериною Катериною Кухар показалася на відпочинку.

Так, зіркові друзі зібралися у заміському маєтку співачки. Зокрема, у фотоблогу Катерина показала, як з Олею ввечері вони пішли відпочивати у великий чан просто неба, який знаходиться неподалік будинку. І разом зі співачкою похизувалися своїми купальниками. Тим часом Полякова не втратила нагоди пожартувати.

"Головний кухар країни варить в чані курячий суп. Після козячого сиру", - сміючись, сказала Оля.

Оля Полякова та Катерина Кухар у чані / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Оля Полякова та Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Просто посеред релаксу зірок застала злива. Втім, це не зіпсувало їхній відпочинок, а навпаки зробило веселішим. Зокрема, співачка під ліхтариком кумедно попозувала й подуркувала разом з подругою.

"Полякова, тільки ми можемо під таким дощем сидіти в чані. Королева ночі. А мені зараз заздрить вся Україна", - жартома зазначила Кухар.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Наступного дня Катерина показалася в саду у Олі й розповіла про свої враження від мальовничої природи довкола.

"У мене сьогодні ретрит у Олі. І звісно, після такого дощу повітря надзвичайне. Насолоджуюся", - додала прима-балерина.

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар показала свою підрослу 9-річну донечку від Стоянова.

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