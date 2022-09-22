Оля Полякова з ненавистю звернулася до росіян, які вийшли на мітинги: "Ласкаво просимо до нас на могилізацію"

Так, на сторінці в Instagram Оля Полякова розмістила фрагмент з мітингу у центрі Москви, де росіяни скандували: "Життя нашим дітям".

Виконавицю дуже обурило те, що коли росіян особисто торкнулося горе, то вони швиденько організували протести і повиходили на вулиці. У фотоблогу Полякова запостила емоційне відео, у якому з ненавистю звернулася до росіян:

"А де ж ви раніше були? Лише коли вас, росіяни, це торкнулося особисто і страх за своїх діток змусив вас нарешті вийти на вулицю і ви нарешті вийшли і ви нарешті кричите. А наших дітей вам не шкода було? А нашим дітям життя не було потрібне? Ви спокійно 7 місяців спостерігали, як летять на нас бомби. Як тисячами гинуть від рук ваших вонючих орків наші мирні люди, наші діти, наші старенькі. Так пожинайте же плоди свого довбаного мовчання і нездатності протистояти своєму кривавому вурдалаку, у якого апетит до м'яска ваших нащадків лише розігрався і тепер його не зупинити. Так, що, готуйте пакети. Ласкаво просимо до нас на могилізацію", - сказала у відео Полякова.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ. Таке рішення викликало протести у РФ, інші ж почали масово збирати валізи, аби виїхати з країни.

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