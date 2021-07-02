Оля Полякова зачарувала дорослим поглядом 9-річної доньки: "Не одне серце чоловіче розіб'є"

Аліса зростає справжньою красунею.

Українська співачка Оля Полякова, яка днями відсвяткувала 59-річчя чоловіка Вадима, похизувалася своєю молодшою донькою Алісою.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила серію знімків з портретами дівчинки. На світлинах 9-річна Аліса позує дивлячись у камеру, а також відвівши погляд. Фото доньки Полякова супроводила коротким підписом "моя" і смайлом у вигляді серця.

instagram.com/polyakovamusic

Підписники сторінки співачки зазначили, що Аліса зростає справжньою красунею.

instagram.com/polyakovamusic

Гарна дівчинка. Не одне серце розіб'є чоловіче

Камера її любить! Модельний бізнес плаче за нею!

Дуже гарна дівчинка. Стільки вогню в очах, це просто космос

instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше Олю Полякову захейтили за фото доньки з автоматом. Артистка запостила світлину, на якій Маша позує у кріслі-коконі, одягнена у топ та жовту спідницю. У руках дівчина тримала автомат.

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