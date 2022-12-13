Оля Полякова залишила грузинський проєкт "Танці з зірками" після запальної румби

Співачка Оля Полякова залишила паркет грузинського шоу "Танці з зірками", у якому брала участь у парі з Максом Єжовим.

У сьомому ефірі пара виконала пристрасну румбу під музичний супровід грузинського співака Анрі Джохадзе. Для номеру Оля обрала відверту сукню з розрізами та відкритою спиною.

Члени журі оцінили виступ Полякової та Єжова у 21 бал. Однак цього виявилося недостатньо, аби пара продовжила участь у шоу.

На своїй сторінці в Instagram Оля подякувала усім глядачам і грузинському народу за підтримку та побажала всього найкращого іншим учасникам проєкту.

"Цей танець, на жаль, став для нас останнім і наша команда залишає грузинські "Танці з зірками". Неймовірно вдячні величезній аудиторії з України та Грузії, яка за нас вболівала і віддавала свої голоси. Всім учасникам також хочеться побажати найкращого. Наша історія була яскравою і незабутньою! Для мене вона стала емоційним підйомом в той час, коли позитивні емоції справді необхідні для кожного з нас. Сподіваюсь, що глядачам ми також подарували цей драйв. Мені буде приємно побачити від вас коментарі - який номер та образи вам найбільше сподобались та запам'ятались", - написала Полякова.

Читайте також: