Оля Полякова замилувала фото доньок-красунь і висловилася про материнство

Знаменитість зізналася, чи вважає вона себе ідеальною мамою.
Українська співачка Оля Полякова показала рідкісний контент одразу з обома доньками.
Раніше зіркова мама здебільшого хизувалася знімками зі своєю старшою 19-річною донькою Машею. Проте цього разу співачка у фотоблогу показала ще й молодшу 13-річну Алісу. Дівчата разом попозували у закладі й зачарували своїм виглядом.
Водночас артистка поділилася роздумами про виховання доньок. Полякова зізналася, що має сумніви, чи може вона віднести себе до статусу ідеальної матері. Утім, наприкінці виконавиця дійшла висновку, що насправді ж вона унікальна по-своєму.
"Вони так виросли, мої прекрасні дівчатка! Завжди думаю чи була і є я хорошою матірʼю, ніколи неможливо однозначно відповісти.. Але як говорила моя свекруха – іншої в них не буде! Хай будуть щасливі всі дівчатка на землі!", - зворушила Полякова.
У коментарях юзери здивувалися, як так швидко Маша й Аліса могли подорослішати й акцентували увагу на їхній вроді:
- Копія мами і копія папи. Ви молодці
- Такі різні і водночас такі унікальні
- Неймовірно гарні, щасливої долі
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова показала, як з двома доньками відпочиває під час зимової відпустки. Зірка розсекретила, в якому місці вони опинилися та чим займаються.
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