Оля Полякова замилувала фото доньок-красунь і висловилася про материнство

Знаменитість зізналася, чи вважає вона себе ідеальною мамою.

Українська співачка Оля Полякова показала рідкісний контент одразу з обома доньками.

Раніше зіркова мама здебільшого хизувалася знімками зі своєю старшою 19-річною донькою Машею. Проте цього разу співачка у фотоблогу показала ще й молодшу 13-річну Алісу. Дівчата разом попозували у закладі й зачарували своїм виглядом.

Оля Полякова з доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Водночас артистка поділилася роздумами про виховання доньок. Полякова зізналася, що має сумніви, чи може вона віднести себе до статусу ідеальної матері. Утім, наприкінці виконавиця дійшла висновку, що насправді ж вона унікальна по-своєму.

"Вони так виросли, мої прекрасні дівчатка! Завжди думаю чи була і є я хорошою матірʼю, ніколи неможливо однозначно відповісти.. Але як говорила моя свекруха – іншої в них не буде! Хай будуть щасливі всі дівчатка на землі!", - зворушила Полякова.

Оля Полякова з доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

У коментарях юзери здивувалися, як так швидко Маша й Аліса могли подорослішати й акцентували увагу на їхній вроді:

Копія мами і копія папи. Ви молодці

Такі різні і водночас такі унікальні

Неймовірно гарні, щасливої долі

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова показала, як з двома доньками відпочиває під час зимової відпустки. Зірка розсекретила, в якому місці вони опинилися та чим займаються.

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