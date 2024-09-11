Оля Полякова замилувала рідкісним фото з чоловіком та оригінально привітала його з річницею весілля

В родині української співачки Олі Полякової важливе свято. Артистка разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським, 11 вересня святкує річницю весілля.

Так, подружжя вже 20 років живе в офіційному шлюбі. Тож, з нагоди важливого свята артистка присвятила коханому допис в Instagram. Зокрема, виконавиця опублікувала рідкісне архівне фото з обранцем, де вона ніжно його обіймає, поки той усміхається.

Також Оля Полякова адресувала Вадиму Буряковському теплі слова. Співачка подякувала коханому за те, що він свого часу допоміг їй в життєвому шляху, а після чого дав змогу рухатися самій і зростати в шлюбі. Артистка неабияк вдячна чоловікові за підтримку, кохання та їхній двох чудових доньок.

Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ну що, 20 років! Мені здавалося, що це неможливо, але він зробив неможливе! Спочатку взяв мене на ручки, а потім навчив ходити і робити все самій. А потім не заважав — тільки підтримував та хвалив! Розумію, що це дещо батьківська позиція, але з жінкою, яка була в дитячій, неможливо інакше! Але я виросла в цьому шлюбі, в любові та теплі, і стала дорослою, незалежною і самовпевненою! І ми тепер батьки нашим прекрасним дівчаткам, а одне одному — рідні люди, а ще ми найкращі друзі! Любов? Так, вона сама — доросла, безпечна, затишна!" – звернулася до коханого співачка.

Зазначимо, Оля Полякова та Вадим Буряковський одружилися 20 років тому. Пара виховує двох доньок – 19-річну Марію та 12-річну Алісу. До речі, незабаром Маша вирушає на навчання. Дівчина здобуватиме освіту в університеті Берклі, США.

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