Оля Полякова запрем'єрила свою першу англомовну пісню разом з легендарними Army of Lovers

Трек з артисткою увійде до першого за 10 років альбому гурту.

Українська співачка Оля Полякова здивувала спільною прем'єрою з легендам швецьким гуртом Army Of Lovers.

Виконавиця разом з відомим поп-колективом представили англомовну пісню під назвою Love Is Blue. Трек став першою композицією англійською в репертуарі Полякової. Авторами пісні стали зіркові продюсери Александр Бард та Андерс Хенссон.

"Після початку повномасштабної війни я приїхала до Стокгольму дописати пісні зі свого нового альбому. Над платівкою я співпрацювала з відомим швецьким музичним продюсером Андерсом Хенссоном. Дізнавшись про це, близький друг Хенссона та учасник гурту Army Of Lovers Олександр Бард одразу запропонував мені взяти участь у записі спільної пісні "Love is blue", - розповіла Полякова.

Також, як поділили Army Of Lovers, вони планують грандіозне повернення і вперше за 10 років випустять новий альбом. Трек з Поляковою також стане частиною нової платівки легендарного гурту.

Зазначимо, що на колаборацію разом з Army of Lovers Полякова натякнула ще у січні. Співачка показалася у компанії Хенссона та Жана-П'єра Барда під час святкування свого дня народження у Лондоні. Тоді Оля не стала розкривати усіх секретів, однак фани підозрювали, що зовсім скоро почують дуетний трек зірок.

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